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【巨擘動向】蘋果斥10億美元在德州建新園區

文章日期：2018年12月13日 17:23
蘋果斥10億美元在德克薩斯州建新園區。

蘋果公司表示，將投資10億美元(78億港元)在美國德克薩斯州北奧斯汀興建一座新的園區。

公司並計劃未來在西雅圖、聖地亞哥和加州卡爾弗城建立新辦公地點，並擴大在匹茲堡、紐約和科羅拉多州博爾德的現有業務。

彭博稍早引述消息人士指，若美國對華關稅提升至25%，公司將重新評估是否從中國轉移iPhone生產線，但若然只是加徵10%，蘋果則會堅持現有模式。

蘋果、組裝商鴻海與和碩則未有就消息作出評論。

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