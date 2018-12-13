【核電來了】中廣核電力：台山1號機組具備商業運營條件
文章日期：2018年12月13日 17:26
中廣核電力（1816）公布，今日，台山核電1號機組已完成所有調試工作，具備商業運營條件，開始進行上網電量的統計。台山核電還將根據相關要求辦理電力業務許可證等文件。通常情況下，相關手續完成後，上述時間將被認定為機組投入商業運營的時間。
台山1號機組曾被揭發多項問題，包括除氧器在測試時破裂、核島內部的蒸汽發生器頂蓋，有可能因未能承受高壓而破裂，導致核洩漏等。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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