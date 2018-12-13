即時財經新聞

【核電來了】中廣核電力：台山1號機組具備商業運營條件

文章日期：2018年12月13日 17:26

中廣核電力（1816）公布，今日，台山核電1號機組已完成所有調試工作，具備商業運營條件，開始進行上網電量的統計。台山核電還將根據相關要求辦理電力業務許可證等文件。通常情況下，相關手續完成後，上述時間將被認定為機組投入商業運營的時間。

台山1號機組曾被揭發多項問題，包括除氧器在測試時破裂、核島內部的蒸汽發生器頂蓋，有可能因未能承受高壓而破裂，導致核洩漏等。

其他報道：

【銀債結果出爐】政府公布第三批銀債結果 最多可獲8手

【港股收市】港股三連升 全日收升337點 內房水泥基建股揚

【中美角力】貿發局：貿易戰負面影響或明年首季始反映

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】金礦股彈升力度勝金價 GDX對金價破降軌

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片