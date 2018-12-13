【電子報稅】安永：45%受訪者指從未使用任何電子報稅服務
文章日期：2018年12月13日 17:17
安永在今年11月聯同澳洲會計師公會、香港中小型企業總會和香港華人會計師公會，就本港稅務管理數碼化進行調查，收回700份問卷。調查發現，有45%受訪者指他們從未使用任何電子報稅服務，約43%受訪者表示他們沒有「稅務易」賬戶。
有60%受訪者表示一直以傳統方法接觸稅局解決稅務疑難，例如電話查詢、郵寄、傳真或親自到訪稅局。
現時只有每年營業額200萬元以下的公司可以電子報稅，調查中有90%受訪者希望可以擴寬服務範圍。
安永香港及澳門主管合伙人陳瑞娟認為，香港在2008年開始稅務電子化，當時只有8萬人使用稅務易，至今年已升至80萬人，佔整體發出260萬份報稅表的約30%。相對其他數碼化先進地區如澳洲則佔九成，不過澳洲早於1999年已推動電子化。
陳瑞娟認為，為有效鼓勵納稅人善用電子報稅，建議可簡化稅務易申請程序。香港在推動電子化可以再加快，除了希望政府加快推動外，市民亦有責任參與。
記者:歐陽偉昉
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更新時間：2018-12-18 16:10
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