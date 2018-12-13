聯交所上市委員會公開譴責昆明機床（0300）及前任主席兼執董王興違反《上市規則》及或《董事承諾》。上市委員會指，昆明機床未能確保其在2015年11月11日所公布有關，其主要股東瀋陽機床已與西藏紫光卓遠股權投資有限公司訂立股權轉讓協議的公告中，所載資訊在各重要方面是準確完備及沒有誤導成份，違反了《上市規則》。

該委員會又指，王興亦未能以合理預期董事應有的技能、謹慎和勤勉處理新聞稿所提及事宜，違反《上市規則》，亦未有盡力遵守《上市規則》盡力承諾，他又未能配合上市部調查的行為表現，完全不符合聯交所預期一名上市發行人董事應有的操守標準。

聯交所指出，在2015年10月9日昆明機床公布，其主要股東瀋陽機床正物色合適對象，以出售其持有25.08%的權益，並先後在23日及30日就事件作進一步公告。而集團在11月11日公布瀋陽機床已訂立協議將股權轉讓予西藏紫光卓遠股權投資有限公司，並載有股權轉讓的生效條件，包括須取得國資委的批准，但未有提及完成轉讓的期限。

但直至2016年2月5日收市後，集團的公告中披露了股權轉讓仍未獲國資委批准，而股權轉讓的最後完成期限為3個月，於2016年2月8日屆滿； 若未能在2月8日的最後完成期限前達成股權轉讓的生效條件，協議將自動終止，雙方互不承擔任何責任；及協議雙方正商討是否將協議延期。

而在同月17日集團的終止協議公告中，披露予包括未能獲得國務院國資委的批准，故協議已告終止。而協議的最終版本早於2015年11月10日傍晚簽訂，當中載有關於最後完成期限的條款。但由於時間緊迫，集團在當日下午5時51分收到最終版本的協議後，卻在未經覆核的情況下上傳了公告﹔及至2016年2月4日集團得悉昆明機床及西藏紫光卓遠股權投資有限公司未必能同意延長協議所載的最後完成期限，而中證監要求集團就此刊發公告。集團亦接獲中證監及上交所查詢，要求解釋包括公告中為何沒有披露最後完成期限等。

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