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【銀債結果出爐】政府公布第三批銀債結果 最多可獲8手

文章日期：2018年12月13日 16:47
政府公布第三批銀債結果 最多可獲8手

政府公布第三批銀色債券的認購及配發結果，今次政府共收到45,488份有效申請，申請的債券本金總額達62.21億元。銀色債券的最終發行額為30億元，全部有效申請均可獲配發債券，最多可獲8手。

 

今次有36.40%申請者認購7手或以下債券，均將獲全數配發所申請的債券，63.60%申請者認購7手以上債券，均將先獲發7手債券，並進行抽籤，當中83.59%獲配發多1手債券。

 

銀色債券將於下周一（17日）發行，申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。政府發言人表示，明年繼續發行第四批銀色債券。

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