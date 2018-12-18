即時財經新聞

【港股收市】港股三連升 全日收升337點 內房水泥基建股揚

文章日期：2018年12月13日 16:39
港股三連升。

市場憧憬中美關係緩和，港股連升三日，累計反彈771點，今日收復10天線(26422點)和20天線(26319點)。

港股今早高開231點，甫開後升幅收窄至128點，見26314點已是全日最低位，其後升幅擴大，高見26581點，最多升395點，午後升勢放緩，於26400點至26535點區間橫行，全日收報26524點，收市升337點或1.29%，成交金額重上700億元之上，至793億元；國指升139點或1.34%，報10556點。

騰訊（0700）分拆騰訊音樂首日在美國紐約交易所上市，並宣布以分派形式向股東分派特別股息約2.5億元。騰訊全日收報318.6元升0.57%。

內房股繼續炒上，潤地（1109）升4.5%，收報31.35元，是升幅最大的藍籌；新城發展（1030）更升8.1%，報5.47元；碧桂園（2007）升3.7%，收報9.8元；中海外（0688）升2.95%，收報27.9元。 

市場憧憬，將於短期召開的中央經濟工作會議，或推出推動基建政策，水泥股和基建股見鑊氣，華潤水泥（1313）報7.46元，升5.82%；中國建材（3323）報5.74元，升4.55%；中鐵建（1186）見52周新高，收報11元，升4.36%；中鐵（0390）升穿50天線，收報7.53元，升3.29%。

恒安（1044）否認沽空報告指控後，下午再發公告反擊，指Bonitas的反駁是錯誤、未經證實、毫無根據和惡意，並重申保留對Bonitas採取法律行動之權利。恒安（1044）全日收報54.95元，跌3.68%，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。。

英國首相文翠珊避過迫宮危機，匯控（0005）升1.88%，收報65.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；渣打（2888）更升穿50天線，全日報60.7元，升4.03%。

外電報道，若美國對華關稅提升至25%，蘋果將重新評估是否從中國轉移iPhone生產線。手機設備股逆市向下，瑞聲（2018）跌1.06%，收報51.3元；舜宇（2382）跌0.67%，收報74.5元。

兩隻新股今日上市，藥明康德（2359）收報68元，與招股價持平；創業板華康生醫學（8622）收報0.47元，較招股價0.5元低6%，每手8000股，不計手續費蝕240元。

其他報道：

【中美角力】美官員懷疑 改變「中國製造2025」只是「換個說法」

【分拆騰訊音樂】最少持15手騰訊才可收39元分派現金

【海航動向】傳中國航空曾洽購海南航空

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】金礦股彈升力度勝金價 GDX對金價破降軌

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片