市場憧憬中美關係緩和，港股連升三日，累計反彈771點，今日收復10天線(26422點)和20天線(26319點)。

港股今早高開231點，甫開後升幅收窄至128點，見26314點已是全日最低位，其後升幅擴大，高見26581點，最多升395點，午後升勢放緩，於26400點至26535點區間橫行，全日收報26524點，收市升337點或1.29%，成交金額重上700億元之上，至793億元；國指升139點或1.34%，報10556點。

騰訊（0700）分拆騰訊音樂首日在美國紐約交易所上市，並宣布以分派形式向股東分派特別股息約2.5億元。騰訊全日收報318.6元，升0.57%。

內房股繼續炒上，潤地（1109）升4.5%，收報31.35元，是升幅最大的藍籌；新城發展（1030）更升8.1%，報5.47元；碧桂園（2007）升3.7%，收報9.8元；中海外（0688）升2.95%，收報27.9元。

市場憧憬，將於短期召開的中央經濟工作會議，或推出推動基建政策，水泥股和基建股見鑊氣，華潤水泥（1313）報7.46元，升5.82%；中國建材（3323）報5.74元，升4.55%；中鐵建（1186）見52周新高，收報11元，升4.36%；中鐵（0390）升穿50天線，收報7.53元，升3.29%。

恒安（1044）否認沽空報告指控後，下午再發公告反擊，指Bonitas的反駁是錯誤、未經證實、毫無根據和惡意，並重申保留對Bonitas採取法律行動之權利。恒安（1044）全日收報54.95元，跌3.68%，是跌幅最大的藍籌，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低4點。。

英國首相文翠珊避過迫宮危機，匯控（0005）升1.88%，收報65.2元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻47點；渣打（2888）更升穿50天線，全日報60.7元，升4.03%。

外電報道，若美國對華關稅提升至25%，蘋果將重新評估是否從中國轉移iPhone生產線。手機設備股逆市向下，瑞聲（2018）跌1.06%，收報51.3元；舜宇（2382）跌0.67%，收報74.5元。

兩隻新股今日上市，藥明康德（2359）收報68元，與招股價持平；創業板華康生醫學（8622）收報0.47元，較招股價0.5元低6%，每手8000股，不計手續費蝕240元。

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