香港銀行學會公布《銀行業人才培訓和發展調查2018》結果，發現有63%受訪者認為，香港銀行業人士的「技能缺口」嚴重，當中64%人士指出，金融科技及網絡安全方面出現最大「技能缺口」。香港銀行學會理事會委員鄭綺青指出，一般而言，普通崗位招聘需時約2個月，不過與金融科技等領域相關新崗位，就需3至4個月才完成招聘，因為需求較以往已不一樣，業界招聘時可考慮不同背景人士。

鄭綺青續稱，隨著虛擬銀行的出現，其目標客戶主要為中小企，或會出現人才流失問題，業界會討論如何留住相關員工，例如提供清晰職業前景及更多學習機會。

香港銀行學會行政總裁梁嘉麗認為，當銀行業更重視科技，正是有興趣投身銀行業，又並非大學就讀工商管理、金融相關學科的人士入行契機，例如是工程、資訊科技背景人士。

香港銀行學會委託獨立調查機構Cimigo進行問卷調查，於今年6月至7月期間，訪問逾800人，當中29%為非香港銀行學會會員。

記者：蕭嘉聰

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