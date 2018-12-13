臨近年尾，各張Desk的P&L大數，大致已塵埃落定。不是嗎？到數的，早已計劃年終放假外遊，甚至已經出發；未到數的，難道還指望剩餘的兩三個星期能扭轉乾坤嗎？與其擔心，不如先放輕鬆，等待明年二三月派B仔時才憂愁吧！

對比2017年的大牛市，2018年實在過得不易，不易在於可以賺錢的月份太少，如果觸不緊，很可能已稍縱即逝。此話可解？2017年是慢牛，股市緩緩上升再逐步破頂，除了一隻「股王」騰訊（0700）外，由此至終都未見過氣勢如虹的大幅度攀升，更遑論雞犬皆升的瘋狂狀況？也因此，究竟是處於牛一或牛二，一直是去年不少股評家爭論的熱點。

這種慢牛上升的好處，在於為投資者提供長時間的入市機會。基本上任何人在去年的任何時段入市，只要嚴守止賺，幾乎都能獲利。去年投行的生意好做，亦是基於大戶的入市意欲高，買了再買再加倉。從同事及行家的口中得知，不少行與Equity相關的業務，去年盈利均破了08年的紀錄。當然投行今非昔比，即使比08年賺得更多，花紅亦及不上當年的一半，回報大不如前，這是行業衰落的悲哀。

到了今年，一月依然好景，破頂的幾個交易日，終於有點10年前剛入行的大牛市感覺。追升者眾，反手沽貨的被認為是「傻仔」，只因2017年開淡的，能夠捕捉到短時間回套而獲利的人不多。經驗讓投資者堅信大市仍有上升空間，買盤繼續入市，投行自然生意滔滔。農曆新年前後，同事行家笑逐顏開，甚麼「一個月已到了全年Budget一半數」、「咁少，我過年前已經七成啦！」、「可能First Quarter已破舊年Record」等的說法，不絕於耳。一語成讖，一個月到了全年一半數後，結果，全年確實只得這一半數。

市況的反覆，比風的轉向更快。一月大牛市後，股市突然氣派全失。恒指由高位回落，但卻挑不起投資者入市撈底的興致。騰訊大股東配股，猶如一個深水炸彈 ------ 原來騰訊也會跌的，而且是大幅度、顯著的急跌。之後大市縱有起落，投行客戶已成驚弓之鳥，寧願按兵不動，也好過行差踏錯。中美貿易戰開打，為港股更添亂局。民間智慧如坊間股評、精英分析如大行報告，突然一面倒唱淡，但港股卻非一下子進入熊市，而是日升日跌，而且是在短時間內大升大跌。波動至此，願意落盤的客戶更少；就算有盤，也不容易做對沖；就算做到對沖，利潤率也不怎樣高。結果，一二月的發財好市過後，炒房盈利變成了如一條線般的停滯不前。

貿易戰這三個字，是環球股市下半年的焦點。誰大誰惡誰正確？有人說，從美股和A股下半年的走勢，已大約知道這場另類冷戰究竟誰勝誰負。是的，股市在經濟學被視為最Efficient的Market，在資訊高速流通下，市場任何風吹草動，也可通過人的行為反映在股價上；但別忘記A股只是半開放式股市，外圍的風吹草動，碰上政策框架下的護航，影響瞬間消失。港股夾在中心才最慘，這晚「侵侵」發了個Twitter，港股立即跟隨外圍四散；那日外交部發言人發個言，又或者President Xi與「侵侵」通個電話，股市又急速反彈。這種短時間內大上大落的走勢，變成了港股的新常態。

單日逾千點波幅的日子，以往並不算太常見，除非是出現一些對環球局勢均有深遠影響的大事，例如前年英國脫歐公投邊開票邊開市，以及「侵侵」勝選美國總統當日，恒指都曾急跌逾千點。交易員最喜愛這些大日子，只因單邊走勢通常有路捉、有得Hedge，二來大波動的日子通常有錢賺。不過自特朗普上台後，股市大波動再不由大事件所專有，「侵侵」無定向的出牌，令大市經常出現預計不到的大上大落。Trader今天才為急跌做了對沖，轉眼間明天已大幅反彈，「做來做去得個吉」，亂中無序的走向，又怎能不對未來的P&L感到心灰意冷？

照計外圍挑戰如此嚴峻，中央應該全力護盤才對。A股股民經常為大市的支持位起代號，如「熔斷底」、「政策底」、「鋼鐵底」等，就是預期當滬指跌至某個水平，中央便會出法子令大市不要跌穿若干支持位。然而，這些不少人期待的畫面，今年從未出現，更慘情的，還有要落井下石。

股市每年都有些主題板塊，如去年的科技股、汽車股，而今年就輪到醫藥股和教育股；不過今年的焦點來去匆匆，市場本來預期國策、需求等會對這些板塊有利，不過就在稍為歌舞昇平之際，國家就急不及待推出一些新政策來為難這些行業，而且國策出得甚無章法，甚至有時這天出了利好措施，過兩天又變成收緊調控。有人質疑是高官內鬥導致朝令夕改，其實貿易戰都已經打到門口了，還有甚麼條件來內鬥？

至於我們工作的日常：Research這天才出報告唱好這行業，Sales們好不容易才Pitch到大客肯「買嘢」，終於有數交。然而隔天不利板塊的新國策出台，相關股份價格瞬間大跌。大客打來埋怨Sales，Sales打去埋怨Research，這種輪迴沒完沒了，甚至到年底即將收爐的這幾天，還在間歇性上演。

生於亂世，有種責任，責任在於如何在亂世中替公司賺最多的錢。然而這種亂，卻嚇得投資者只敢退後一萬步。有危才有機？不，明年亂世持續下，我著實有點悲觀。

羅仕揚