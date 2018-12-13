中美貿易糾紛持續，第四季香港貿發局出口指數續跌0.6點至35.2，反映跌勢喘定，惟香港出口商對短期出口表現缺乏信心，貿發局預測明年出口貨量將增長3%，較今年估計的6.4%調低近半幅度，但相信中美關係不至於完全決裂下，明年的出口價值仍可增長5%。

貿發局研究總監關家明表示，今年首10個月香港出口上升9.8％至約3.46萬億港元，但來年全球經濟面對許多變數，貿易保護主義影響料持續較長時間，香港出口增長可能放緩。即使中美貿易談判有最新進展，但相信問題不可能在90日內解決，香港出口商提前發貨至美國以減低貿易戰影響，令其實際負面影響或在明年第一季始真正反映出來，故明年首季的出口表現最難預測，中美貿易談判的結果好壞更可能影響明年第二季往後的出口表現。不過，他強調全球各地需求仍然強勁，世界經濟大致保持周期性增長勢頭，對香港明年的出口表現仍審慎樂觀，「只是增長放緩」，不預期會出現公司倒閉潮或裁員潮。

貿發局大中華區助理首席經濟師曾詩韻指，今季各行業的出口指數仍處於50以下的負面情緒，當中僅電子業的出口指數輕微改善，由上季的35.4升至今季的35.9，其餘行業指數全線下滑，跌幅最大的是玩具（24.3，減19.3點）、鐘錶（34，減9.5點）及珠寶（30.5、減8點）。另外，有近47％的受訪港商表示，貿易摩擦已為其業務帶來負面影響，較上一季大幅增加10個百份點；有三分之二的受影響港商表示曾遭買家削減訂單，亦有46%的出口商被買家壓價，比例較上一季的18%大幅增加。

記者：劉旭霞

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