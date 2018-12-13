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【異動板塊】水泥股落鑊炒上 憧憬推動基建政策

文章日期：2018年12月13日 15:45
水泥股落鑊炒上。

有傳中央經濟工作會議將於近期召開，市場憧憬推出推動基建政策。繼內房股上揚後，水泥股跟隨落鑊炒上。

華潤水泥（1313）現升5.82%，報7.46元；海螺水泥（0914）升4.63%，報40.7元；中國建材（3323）升4.55%，報5.74元；金隅（2009）升3.24%，報2.55元。

基建鐵路股今日繼續見鑊氣，中鐵建（1186）見52周新高，現報10.94元，升3.8%；中鐵（0390）升穿50天線(7.351元)報7.54元，升3.43%；連升5日的中國中車（1766）報7.86元，升3.01%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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