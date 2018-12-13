【異動板塊】水泥股落鑊炒上 憧憬推動基建政策
文章日期：2018年12月13日 15:45
有傳中央經濟工作會議將於近期召開，市場憧憬推出推動基建政策。繼內房股上揚後，水泥股跟隨落鑊炒上。
華潤水泥（1313）現升5.82%，報7.46元；海螺水泥（0914）升4.63%，報40.7元；中國建材（3323）升4.55%，報5.74元；金隅（2009）升3.24%，報2.55元。
基建鐵路股今日繼續見鑊氣，中鐵建（1186）見52周新高，現報10.94元，升3.8%；中鐵（0390）升穿50天線(7.351元)報7.54元，升3.43%；連升5日的中國中車（1766）報7.86元，升3.01%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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