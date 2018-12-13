《華爾街日報》引述聽取過簡報的人士透露，中國正準備推出承諾放寬外企准入的新計劃，取代被特朗普政府斥為保護主義的一項產業政策。

中國最高規劃機構和高級政策顧問正在起草一份替代《中國製造2025》的計劃。《中國製造2025》是中國國家主席習近平旨在使中國在機器人、資訊技術與清潔能源汽車等領域取得主導地位的藍圖。不過，最近幾個月，中國領導人已沒有在公開講話中提到《中國製造2025》計劃。

上述知情人士稱，修改後的計劃將淡化中國主導製造業的努力，並放寬外企准入，該計劃是北京方面採取的旨在解決中美貿易緊張局勢的最新努力。

該知情人士指，目前的計劃要求在明年初推出新政策，預計屆時中美將加快談判步伐，以達成一項能結束雙方激烈貿易戰的協議。中國已暗示還將採取其他措施，包括降低汽車進口關稅和增加美國農產品採購。

上述知情人士又稱，北京方面還計劃宣布旨在推動更公平競爭環境的政策，基於「競爭中立」的概念促進國有、民營和外國企業之間的公平競爭。

不過，新計劃可能也受到美國的質疑。特朗普政府官員已經表示《中國製造2025》是對公平競爭的威脅，稱該計劃鼓勵政府補貼國內企業，並且迫使外國合作夥伴進行技術轉讓。一些美國官員或認為這些調整是表面文章，沒有實質內容。

自12月1日特朗普與習近平達成90天貿易戰停戰協議後，華盛頓與北京已開啟新一輪談判。美國同意推遲將2000億美元中國商品的進口關稅，從10%上調至25%的計劃，有關計劃原定於明年1月1日起實施。美國希望，若中美能夠就貿易問題達成一項全面協議，《中國製造2025》等結構性問題和其他政策應在協議中得到解決。

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