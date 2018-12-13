【業界意見】致同：聯交所應修例限上市公司設獨立風險委員會
文章日期：2018年12月13日 15:05
致同會計師事務所今日發表企業管治報告，建議港交所（0388）規定上市公司需組成獨立風險管理委員會，以加強現有的風險管治架構。
致同副管理合夥人夏其才稱，不少上市公司現時都將風險管理工作歸類於審計委員會當中，認為可以獨立設有委員會，為公司制定內部風險管理的程序及緊急應變措施，但強調該委員會明確的職責範圍應由港交所界定，亦表示無必要增加獨立非執董的數目。
夏其才又指，獨立非執董實質意義上與上市公司董事無異，只是前者沒有參與公司日常運作，所以獨董在答應出任公司獨董一職時，需要明白該兼職所需投放的時間。他笑言，以其個人經驗，同時擔任5家上市公司獨董「已經好夠皮」。
報告共檢視483家恒生綜合指數成份股公司，其中只有3%的上市公司會披露風險偏好及承受能力，比2016年5%跌了兩個百分點。當中以從事金融服務的公司最願意披露有關內容，佔14%；其次為能源股，有7%。調查另外發現，僅44%公司聲稱完全遵守《香港企業管治守則》，部分原因是某些獨董及非執董因有要務而無法出席股東大會。
記者：陳惠恩
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