沽空機構博力達思（Bonitas Research）早市再發報告狙擊恒安國際（1044），恒安在午間即發「自願公告」反擊，認為Bonitas在進一步報告中所謂的「反駁」，與首份報告相類似，是錯誤的、未經證實的、毫無根據的和惡意的，否認首份報告及進一步報告內之所有指控。

恒安集團又表示保留對Bonitas採取法律行動之權利。恒安午後跌幅收窄，暫跌3.94%，報54.8元，曾低見53.5元。

今早博力達思再發報告指，一如預期恒安否認所有指控，但決定維持沽空恒安。因該公司自2005年以來已偽造110億元（人民幣，下同）的凈收入，並以虛假現金形式列於資產負債表上。鑒於恒安負債累累，認為其股票價值最終接近於零。

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