【高管變動】花旗陳金丹加入港交所 擔任結算業務發展主管
文章日期：2018年12月13日 13:08
港交所（0388）公布，陳金丹加入交易所結算科並擔任結算業務發展主管，向聯席集團營運總裁兼結算主管戴志堅匯報。陳金丹亦會督導分佈式分類賬技術開發計劃，以區塊鏈驅動的交易後分配及處理平台。
陳金丹加入香港交易所前於花旗集團任職香港區證券服務部主管，在香港及美國的資本市場和證劵與基金業務有超過20年經驗。
香港交易所結算業務發展團隊於2018年年中成立，負責領導及發展交易所在證券、固定收益及貨幣市場的交易後業務。陳金丹將帶領團隊發掘業務機遇，並與我們廣泛的客戶群及持份者合作，推進交易所的結算服務。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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