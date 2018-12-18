市場憧憬中美關係緩和，港股連升三日，重上10天線(26424點)和20天線(26320點)。港股今早高開231點，報26417點，甫開曾見26314點，升幅收窄至128點，其後再見動力向上，升穿26500點水平，高見26581點，最多升395點，半日收報26537點，升351點或1.34%，成交金額426億元；國指升158點或1.52%，報10575點。

潤地（1109）上月合同銷售增45%，股價半日升5.67%，收報31.7元，是升幅最大的藍籌。

恒安（1044）否認沽空報告指控，並考慮採法律行動，不過澄清對股價無正面作用，半日仍跌4.82%，收報54.3元，見52周新低，是跌幅最大的藍籌，並是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低6點。

騰訊（0700）分拆騰訊音樂首日在美國紐約交易所上市，並宣布以分派形式向股東分派特別股息約2.5億元。騰訊半日升0.82%，收報319.4元。

英國首相文翠珊避過迫宮危機，刺激英鎊回升，匯控（0005）半日升1.8%，收報65.15元貢獻46點，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻46點；渣打（2888）更升4.2%，報60.8元，升穿50天線(58.69元)。

內房股繼續有炒作，旭輝（0884）收升8.05%，報4.16元；融創中國（1918）報27.9元，升5.88%；萬科（2202）報28.45元，升5.57%；中海外（0688）報28.1元，升3.69%；碧桂園（2007）升3.17%，收報9.75元。

外電報道，若美國對華關稅提升至25%，蘋果將重新評估是否從中國轉移iPhone生產線。手機設備股今日逆市向下，瑞聲（2018）跌0.58%，收報51.55元；舜宇（2382）跌0.13%，收報74.9元。

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