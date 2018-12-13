沽空機構博力達思（Bonitas Research）在早市再發報告狙擊藍籌股恒安國際（1044）。博力達思指，恒安今早發出澄清公告，並一如預期否認所有指控。但他們維持沽空恒安，因該公司自2005年以來已偽造110億元（人民幣，下同）的凈收入，並以虛假現金形式列於資產負債表上。鑒於恒安負債累累，認為其股票價值最終接近於零。

恒安昨遭到博力達思研究狙擊後，今早復牌，早市仍然捱沽，報54.3元，跌4.82%或2.75元。博力達思的第二份報告指，恒安在公告內否認所有指控，指都是「推測性」、「毫無根據」、「惡意」，「事實不正確」及「誤導」。

博力達思先表示奇怪為何恒安表示無有關Bonitas身份之資料。而恒安回應其沽空報告的理據薄弱，迴避關鍵問題，未能解決報告中提出的任何證據。

該機構指，恒安避免披露解釋，為何恒安中國與恒安報告的衛生巾經營利潤率存在差異，亦無法解釋為何副財務總監李偉樑有關其衛生巾營業利潤率的評論。恒安又避免解釋其實施的無匯兌風險利率套利的計劃，公司又聲稱提高債務是要抓緊機會進行融資。

博力達思指，儘管其報告列舉大量證據，但恒安仍指首席執行官的私人家族企業並無參與廈門恒安國際廣場項目，或向未披露的關聯方低價出售子公司，該子公司從廈門恒安廣場獲得物業管理收入，被以0.7倍於2016年凈利潤的低廉基準價格出售等。

博力達思指，考慮到恒安截至6月底的短期融資負債餘額為178億元，而公司在過去五個月內增加75億元的短債，認為債權人可能會爭先恐後地要求恒安還債，或以低於票面價值的方式清理債務，導致恒安股權最終毫無價值。

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