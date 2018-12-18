臨近聖誕，騰訊（0700）旗下電子錢包 WeChat Pay HK 再與香港麥當勞合作推出新一輪電子現金券優惠，惟優惠力度大不如前，今次最多可享50元的優惠，對比年初，WeChat Pay HK剛與香港麥當勞成為合作夥伴即推出的150元的優惠，如今WeChat Pay HK燒錢力度明顯減弱。

即日起至12月31日，消費滿20元送10元電子現金券，推廣期內每位用戶最多可獲贈5張，每日最多可獲取優惠1次。電子現金券會即時自動發放至用戶的 WeChat Pay 香港錢包帳戶內。

另外，對比今年9月WeChat Pay HK 同樣派麥當勞電子現金券，消費滿20元即送10元電子現金券，當時推廣期內最多可獲7張10元電子現金券，而今次優惠則縮水至最多5張。

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