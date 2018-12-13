恒指升351點，收報26537點，成交金額462億元。市場對貿易談判保持樂觀，加上中央經濟工作會議舉行在即，市場都估一定會開閘放水、全面救市，雖然美股由急升後漲幅收窄，但亞洲股市升勢頗強。港股今早高開231點後一度顯著回落，但買盤很快湧現將指數推高。要留意，恒指在26400點至26600點是熊證重貨區，有相當於2400張期指的淡倉，故今早的強勢，也可能是殺淡倉所致。整體來說，在正式突破27200點並企穩前，大市仍以上落市格局為主。

經濟工作會議快將舉行，市場估計都是走老路，減息降準、加大基建、放鬆樓市調控。內房、水泥、鋼鐵、基建、內銀等都表現強勢。發改委近日印發《關於支持優質企業直接融資進一步增強企業債券服務實體經濟能力的通知》稱，可根據實際情況適時調整優質企業經營財務指標參考標準。資產總額大於1500億元，年收入大於300億元，負債率不超過85%，3A評級的房地產企業，屬於支持的優質企業範圍，支持其發行企業債券。

筆者在11月中推介萬科（2202）時已指政策有鬆綁跡象，並指政策暗地裏調整，往往是內房的最佳入市時機，結果1個月後也正式成為政策，並且是支持其發行債券，是非常重大的立場轉向。但也要留意，1500億元資產和年收入300億這個門檻不低，並非所有上市內房股能達標，政策明顯是要上大壓小，或者可稱為房地產的供給側改革。

大致上，大型房企融資渠道多，財力較強，現在還支持其發債，絕對是錦上添花；中小型房企本就難發債，銀行融資又受政策限制，經營亦更為地域性，風險高。政策還要上大壓小，大型房企將有大量低價併購機會。

當然，過去1個月內房股升幅驚人，如果由10月低位起計，升幅已達到30%以上，多數已收復10月股災的所有失地。只是局面也已大不同，低位時估值是破產價，現在中央開閘放水，調控放寬肯定陸續有來，內房股有頗大機會由反彈轉變為持續升勢。筆者仍維持11月中的看法，3大國企仍是首選，即萬科（2202）、中國海外（0688）和華潤置地（1109），但中型股如世茂（0813）、融創（1918）等的爆發力會更強。唯要留意，近日內房升勢相當急，肯定是有春江鴨提前入市，未入市者宜候調整入吸納。

張兆聰

明報首席評論員

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