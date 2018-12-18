內地三大指數續造好，升幅持續擴大。上證綜指開市於2600大關，甫開曾倒跌低見2599點，最多跌2點，其後買盤湧現，越升越有，升穿26100至26400水平，並以接近半日高位收市，收報2643點，升41點或1.6%，成交額806億元(人民幣．下同)。

深證成指早段表現反覆，低見7679點，最多跌19點，其後升幅擴大，升穿7770及7780點水平，半日7844點，升146點或1.9%，成交額1027億元。

創業板指數半日收報1236點，升18點或1.35%。

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