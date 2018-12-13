【海航動向】傳中國航空曾洽購海南航空
文章日期：2018年12月13日 10:42
外電引述知情人士透露，海航集團曾向中國航空集團出售核心航空資產進行磋商，而中國航空集團亦就收購海航的資產至少召開了兩次高級別會議，當中包括收購海南航空。不過，由於過程涉及多項障礙，目前未知談判會否繼續。
據報，海南航空是海航集團的首家公司，亦是其核心業務，惟近年海航集團債務負擔最沉重，迫使其大舉拋售資產以償還債務，估計海航集團今年已出售超過200億美元的資產。
其他報道：
【中美角力】美官員懷疑 改變「中國製造2025」只是「換個說法」
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26