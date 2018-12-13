外電引述知情人士透露，海航集團曾向中國航空集團出售核心航空資產進行磋商，而中國航空集團亦就收購海航的資產至少召開了兩次高級別會議，當中包括收購海南航空。不過，由於過程涉及多項障礙，目前未知談判會否繼續。

據報，海南航空是海航集團的首家公司，亦是其核心業務，惟近年海航集團債務負擔最沉重，迫使其大舉拋售資產以償還債務，估計海航集團今年已出售超過200億美元的資產。

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