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【中美角力】若關稅升至25% 傳蘋果或從中國撤離iPhone生產線

文章日期：2018年12月13日 10:03

彭博引述知情人士透露，若美國對華關稅提升至25%，蘋果將重新評估是否從中國轉移iPhone生產線，但若然只是加徵10%，蘋果則會堅持現有模式。蘋果未有置評，而組裝商鴻海與和碩則不予置評。

報道引述其中一位知情人士指，生產涉及龐大的網絡，很困難僅搬遷一部分，因此蘋果目前似乎持觀望態度；另一位知情人士表示，蘋果的一家合作伙伴已經在為非iPhone的生產建議備選地點，但蘋果表示現在幾無必要採取這樣的舉動。

 

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