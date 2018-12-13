騰訊（0700）公布，在分拆騰訊音樂後，以分派形式向股東分派特別股息2.5億元。符合資格的股東，每3900股騰訊股份可獲得分派一股騰訊音樂美國預托股份(ADS)，零碎股份將不予分派；持股不足3900股的符合資格股東及不符合資格股東無權選擇收取ADS，但可收取現金；而持有少於1500股股份的股東將不會獲得任何現金分派。

騰訊表示，每名於記錄日期持有超過合資格股份單位完整倍數的股份之合資格股東，將按500股股份的每個完整倍數收取現金分派13元。持有少於合資格股份單位的合資格股東及不合資格股東將無權選擇收取美國預託股份，但將收取現金以代替他們原本可收取的美國預託股份。所持有的每1500股股份，將有權收取現金分派39元；現金分派如少於39元則不會予以分派，並將撥歸公司所有。

騰訊音樂隔晚在美國上市，開市價14.1美元，股價發售價13美元高8.46%，高見14.75美元，最多升13.46%，最終收報14美元，上升7.69%。

騰訊今早股價微升，現報318.8元，升0.63%。騰訊一手100股，按持15手騰訊，才可收取現金分派39元。若股東在耀才證券持15手騰訊股份的倉，按耀才證券提供最低20元的代收現金股息服務計算，股東只可淨收取19元現金。

其他報道：

【中美角力】美官員懷疑 改變「中國製造2025」只是「換個說法」

【年尾清貨】領展再賣12商場套現120億 基匯資本財團接貨