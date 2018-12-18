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【港股開市】恒指高開231點 恒安跌0.7% 領展升1.9%

文章日期：2018年12月13日 09:29

港股今早高開231點或0.89%，報26417點，成交金額22億元；國指今早高開86點或0.84%，報10504點。

潤地（1109）升2.67%，報30.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）反擊狙擊報告，停牌一日後復牌，開市跌0.79%，報56.6元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）升1.64%，報65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；中電（0002）跌0.29%，報87.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

領展（0823）宣布，再向基滙資本為首的財團出售12項物業，交易代價120億元，今早開市升1.93%，報79.4元。

騰訊（0700）公布，在分拆騰訊音樂後，以分派形式向股東分派特別股息2.5億元，今早開市升0.38%，報318元。

新意網集團（1686）以55億元投得將軍澳環保大道地皮，開市升4.5%，報4.6元。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

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