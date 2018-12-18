港股今早高開231點或0.89%，報26417點，成交金額22億元；國指今早高開86點或0.84%，報10504點。

潤地（1109）升2.67%，報30.8元，是升幅最大的藍籌，恒安（1044）反擊狙擊報告，停牌一日後復牌，開市跌0.79%，報56.6元，是跌幅最大的藍籌。

友邦（1299）升1.64%，報65元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻38點；中電（0002）跌0.29%，報87.1元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低1點。

領展（0823）宣布，再向基滙資本為首的財團出售12項物業，交易代價120億元，今早開市升1.93%，報79.4元。

騰訊（0700）公布，在分拆騰訊音樂後，以分派形式向股東分派特別股息2.5億元，今早開市升0.38%，報318元。

新意網集團（1686）以55億元投得將軍澳環保大道地皮，開市升4.5%，報4.6元。

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