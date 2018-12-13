恒安（1044）反駁及澄清BonitasResearch的狙擊報告，否認該報告內針對公司之所有指控。認為，該報告包括誤導性、具偏見、有選擇性、不準確及不完整之聲明及毫無根據之指控以及不負責任的揣測。恒安相信，Bonitas之最終目的為拉低公司股份價格，正諮詢法律顧問及將考慮，除其他事項外，對Bonitas採取法律行動。

恒安回應指，公司早於1985年衛生巾市場滲透率低的時候已從事衛生巾業務，從而累積消費群體和分銷渠道，佔領各種市場、提高市場滲透率，從行業報告顯示，於2017年和2018年上半年在中國的衛生巾銷售方面仍然排名第一，佔相關市場份額約27%（比排名第二的市場份額高出約8%）。悠久歷史為公司在與供應商就價格進行談判時提供了更好的議價能力。廣泛的客戶基礎和有效的成本控制措施有助於改善已披露的利潤率。

針對恒安中國與恒安之間難以理解的業務盈利能力差異方面，公司指，恒安中國雖然為主要附屬公司，但恒安兩家主要從事衛生巾業務的附屬公司，並不屬於恒安中國集團的一部分，而該兩間公司主要生產「七度空間」品牌衛生巾及針對高端市場，其利潤率因此明顯高於其他品牌。因此，公司與恒安中國集團存在不同的利潤率是可以理解的。亦解釋了公司在聯交所公佈的信息與恒安中國債券募集說明書之間的差異。

針對虛假交易方面，公司指，其於香港、澳門及中國的附屬公司並非恒安中國的附屬公司，並且用於購買原材料及生產，因而不可避免地與集團的其他附屬公司（包括恒安中國的附屬公司）進行交易，從而構成他們之間的集團內交易，強調屬真正的交易。有關內部交易及相關應收賬款及應付賬款等資產負債表項目已於集團合併賬目過程中抵銷，且不會扭曲或誇大本集團的整體財務狀況。

針對負債累累及虛構銀行存款餘額方面，公司指融資成本下降，借此機會滿足其營運資金需求而融資是合理的。另一方面，公司將尋求合法投資機會，並在其認為合適的情況下投入盈餘現金以賺取投資收益以獲得更佳回報。所有銀行結餘（包括定期存款）均能提供支持文件，並認為對於虛構的銀行存款餘額的指控完全不正確。而派息比率自上市以來一直為約60%或以上，認為此類一致的股息支付做法為股東帶來穩定及滿意的回報，及為證明公司擁有強勁的現金狀況和流動性的間接理據。

針對未公開的關聯方交易及向內部人士出售公司的收入流方面，負責發展廈門恒安廣場的承包商為獨立第三方，而買入負責物業管理的附屬公司，亦是獨立第三方。

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