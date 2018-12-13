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【增資方式】粵豐環保2.93億購山東省垃圾焚燒發電廠

文章日期：2018年12月13日 09:09
粵豐環保2.93億購山東省垃圾焚燒發電廠。

粵豐環保（1381）宣布，以增資方式對山東省棗莊市以建設－經營－移交特許經營權模式營運的一家垃圾焚燒發電廠進行股權投資，約51%權益，代價約2.59億元人民幣(約2.93億港元)。

該垃圾焚燒發電廠的每日城市生活垃圾處理能力為1800噸，其中，現時已在營運中的第一階段的處理能力1000噸，而待建設的第二階段的處理能力為800噸。

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