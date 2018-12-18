即時財經新聞

【開市焦點】港股ADR微升6點 留意領展、騰訊 恒安復牌

文章日期：2018年12月13日 08:57

道指隔晚升幅大為收窄，港股ADR微升6點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報316.49元；匯控（0005）升0.98%，折合報64.63元；建行（0939）升0.05%，折合報6.53元。

今日焦點股份可留意：

領展（0823）宣布，再向基滙資本為首的財團出售12項物業，交易代價120億元，較物業今年 9月底估值高約32.1%，物業出售的淨收益為 27.876 億元。物業出售將於明年3月13日落實成交。

騰訊（0700）公布，在分拆騰訊音樂後，以分派形式向股東分派特別股息2.5億元。符合資格的股東，每3900股騰訊股份可獲得分派一股騰訊音樂美國預托股份(ADS)，零碎股份將不予分派；持股不足3,900股的符合資格股東及不 符合資格股東無權選擇收取ADS，但可收取現金。

昨日遭狙擊並停牌的恒安（1044）今早宣布復牌。

其他報道：

【中美角力】美官員懷疑 改變「中國製造2025」只是「換個說法」

【復牌】恒安反駁狙擊報告 今早復牌

【年尾清貨】領展再賣12商場套現120億 基匯資本財團接貨

上一頁
下一頁

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】金礦股彈升力度勝金價 GDX對金價破降軌

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.340.091.71
0012 恆基地產40.050.350.88
1093 石藥集團11.680.100.86
3328 交通銀行5.850.030.52
1113 長實集團57.700.200.35
更新時間：2018-12-18 16:04
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.75-4.20-4.33
0883 中國海洋石油12.14-0.54-4.26
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.70-2.05-3.68
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:04:57

明報影片