【開市焦點】港股ADR微升6點 留意領展、騰訊 恒安復牌
文章日期：2018年12月13日 08:57
道指隔晚升幅大為收窄，港股ADR微升6點，港股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.1%，折合報316.49元；匯控（0005）升0.98%，折合報64.63元；建行（0939）升0.05%，折合報6.53元。
今日焦點股份可留意：
領展（0823）宣布，再向基滙資本為首的財團出售12項物業，交易代價120億元，較物業今年 9月底估值高約32.1%，物業出售的淨收益為 27.876 億元。物業出售將於明年3月13日落實成交。
騰訊（0700）公布，在分拆騰訊音樂後，以分派形式向股東分派特別股息2.5億元。符合資格的股東，每3900股騰訊股份可獲得分派一股騰訊音樂美國預托股份(ADS)，零碎股份將不予分派；持股不足3,900股的符合資格股東及不 符合資格股東無權選擇收取ADS，但可收取現金。
昨日遭狙擊並停牌的恒安（1044）今早宣布復牌。
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更新時間：2018-12-18 16:04
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|2313 申洲國際
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|0883 中國海洋石油
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|1109 華潤置地
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|1044 恆安國際
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