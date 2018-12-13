外電引述消息指，中國準備放寬外資准入並起草「中國製造2025」替代計劃，有機會將某些方面推遲10年，到2035年，不過，議員對此表示懷疑，希望中國以實際行動來說話。

《華爾街日報》報道了中國準備放寬外資准入並起草「中國製造2025」替代計劃的消息後，彭博亦引述知情人士透露，中國可能會將計劃的某些方面推遲10年，到2035年，但尚未就修改「中國製造2025」計劃作出最後決定，目前尚不清楚中國是否已向特朗普政府表達有關想法。

「中國製造2025」計劃旨在取得機器人、太空、可再生能源等高科技領域的主導優勢，一直是美國總統特朗普對華貿易戰的主要目標之一。美國商務部長羅斯和財政部負責國際事務的副部長David Malpass呼籲北京就相關時間表，最後期限和可執行的行動達成一致，以平衡貿易並向外國公司開放市場。

羅斯指，「如果我們確實與中國達成貿易協議，你會看到的是，將會有驗證程序，將會有執行機制」，目前「談論的是一些相當基本面上的結構變化，隨著時間的推移，至少在達到我們的最終目的上需要這些變化。」。

不過，彭博引述一位了解美國政府思路的知情人士說，白宮懷疑北京方面是否真的致力於對其政策進行永久性調整，擔心中國產業戰略的變化可能只不過是換個說法。而美國財政部的Malpass表示，中國致力於市場經濟的證據將出現在這些變化的執行之中， 「讓實際行動來說話」。