【歐美戰報】美股升幅收窄 收市升157點
文章日期：2018年12月13日 08:15
隔晚美股繼續炒中美關係改善，道指開市升138點，其後升最多458點，但收市時已收窄至開市時水平。中美貿易談判續現現積極信號，據報中國考慮推遲「中國製造2025」目標，並重新採購美國大豆，又有指中國還計劃放寬外國公司准入。歐洲方面，文翠珊得到黨內支持，投票的結果為200票對117票，保住英國首相之位。
道瓊斯工業平均指數收漲157點，升幅0.65%，報24527點。標普500指數收漲14點，升幅0.55%，報2651點。納斯達克綜合指數收漲66點，或0.95%，報7098點。
波音升1.45%，報326.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而威訊通訊跌2.72%，報57.25元，拖低道指10點。
科技股方面，蘋果收市報169.1元，升0.27%，谷歌母公司Alphabet收市報1073.73元，升1.13%，亞馬遜收市報1663.54元，升1.23%，Facebook收市報144.5元，升1.7%。
歐洲STOXX 600指數收漲1.7%，報350點。德國DAX指數收漲1.39%，報10929點；法國CAC 40指數漲2.15%，報4909點；英國富時100指數收漲1.08%，報6880點。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
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|1113 長實集團
|57.80
|0.30
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|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
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|1109 華潤置地
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|1044 恆安國際
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|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26