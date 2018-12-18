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【歐美戰報】美股升幅收窄 收市升157點

文章日期：2018年12月13日 08:15

隔晚美股繼續炒中美關係改善，道指開市升138點，其後升最多458點，但收市時已收窄至開市時水平。中美貿易談判續現現積極信號，據報中國考慮推遲「中國製造2025」目標，並重新採購美國大豆，又有指中國還計劃放寬外國公司准入。歐洲方面，文翠珊得到黨內支持，投票的結果為200票對117票，保住英國首相之位。

道瓊斯工業平均指數收漲157點，升幅0.65%，報24527點。標普500指數收漲14點，升幅0.55%，報2651點。納斯達克綜合指數收漲66點，或0.95%，報7098點。

波音升1.45%，報326.69美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻31點，而威訊通訊跌2.72%，報57.25元，拖低道指10點。

科技股方面，蘋果收市報169.1元，升0.27%，谷歌母公司Alphabet收市報1073.73元，升1.13%，亞馬遜收市報1663.54元，升1.23%，Facebook收市報144.5元，升1.7%。

歐洲STOXX 600指數收漲1.7%，報350點。德國DAX指數收漲1.39%，報10929點；法國CAC 40指數漲2.15%，報4909點；英國富時100指數收漲1.08%，報6880點。

 

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更新時間：2018-12-18 16:10
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