【年尾清貨】領展再賣12商場套現120億 基匯資本財團接貨
文章日期：2018年12月12日 21:19
領展（0823）宣布，再向基滙資本為首的財團出售12項物業，交易代價120億元，較物業今年 9月底估值高約32.1%，物業出售的淨收益為 27.876 億元。物業出售將於明年3月13日落實成交。
領展行政總裁王國龍表示，儘管近期市況波動，今次物業銷售獲得全球和區域性私募基金及本地投資者支持，他又稱今次銷售價格比對上一次出售物業的作價「更為吸引」，又形容交易突顯全球投資者對香港經濟及房地產業的信心。
領展指，出售資產所得收益，將用於香港及中國內地一線城市的新投資機會，以及債務償還、基金單位回購等一般營運資金用途。
若計入是次出售12項物業，以及今年11月26日宣布購入京通羅斯福廣場後，領展將有約90.1%資產位於香港，約9.9%位於中國內地，投資組合總值將約2,040億元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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