網絡保安集團Forcepoint發表報告指，隨著越來越多的貿易壁壘，從合法途徑獲得新技術的機會正不斷萎縮，遭抵制的一方將有足夠動機以非法途徑獲得新技術，而間諜活動一直是國與國之間獲得新技術的其中一個途徑，企業要留意如何避免知識產權被非法盜取。

Forcepoint大中華區及韓國總經理林子聰又稱，今年大量熱錢投資機器學習和人工智能行業，甚至出現依靠人工智能的網絡保安，惟企業要了解人工智能的風險，例如黑客開始可以利用人工智能的機器學習漏洞，有可能會無法檢測到所有攻擊。

林子聰認為，任何存有大量用戶資料企業一向為黑客攻擊目標，而近期企業公布個人資料被盜的頻率「表面上」有所增加，部分原因是因為歐盟GDPR（General Data Protection Regulation；一般資料保護規例）等跨國法規出現，強制企業要公布事件而導致。報告提到，明年網絡釣魚攻擊持續存在，「SIM卡轉號」（SIM Swaps）破壞雙重認證的有效性，認為生物特徵技術能提供更多保障。

記者：李哲毅

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