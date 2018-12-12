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【隨時開戶】渣打推手機開戶服務 2厘儲蓄年利率吸客

文章日期：2018年12月12日 18:14
渣打推出手機開戶服務。

渣打銀行宣布，推出手機開戶服務，客戶可利用渣打流動理財應用程式，隨時申請銀行戶口，全程毋需到分行。

渣打表示，手機開戶將採用數碼化的身份認證，客戶需以3個不同角度拍攝香港永久居民身份證，透過身份證上的防偽特徵驗證真偽，然後客戶需以手機自拍作面容識別，以確認客戶為身份證持有人。自拍期間，客人需按指示眨眼兩次，以確認其為真人。完成身份認證後，客戶再輸入個人資料，即完成申請。

完成申請後，客戶將在兩個工作天內收取短訊及電郵得知開戶結果，最快可即日完成開戶，並在5至10個工作天內透過郵寄收到提款卡。

渣打表示，於2019年2月28日前成功以手機開戶的新客戶，可享有2厘的港元儲蓄年利率優惠，但條件是以渣打戶口為轉數快預設收款戶口，兩厘的推廣年利率亦只適用於由戶口開立日至明年3月31日。客戶若以該戶口作出糧戶口，更可享額外6個月兩厘的港元儲蓄年利率優惠。

記者：廖毅然

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更新時間：2018-12-18 16:10
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