近年創業風氣興起，投資推廣署公布最新數據，今年本港初創企業數目約2625間，按年增長18%；受僱人數約9548人，按年增長51%，投資推廣署署長傅仲森表示，環球貿易緊張關係等因素不太會影響創企數目增長，隨着本港創企生態圈成熟，創企數目會保持升勢。

傅仲森表示，香港的境外公司數目約8754間，按年上升6.4%；地區總部設於香港的公司約有1530間，按年增8.3%。他認為，全球出現貿易緊張局勢增加更多不穩定性，但對於長遠投資者而言，香港以及亞洲經濟維持強勢，仍可吸引海外公司及投資者來港作長遠部署，他又稱，即使有公司須遷徙旗下工廠至其他地區，香港位於亞洲中心，擁有地理優勢，可以提供物流服務，故香港仍是境外公司的理想地。

投資推廣署初創企業主管陳幗貞表示，創企數目上升，加上這些公司步入成熟期，帶動創企的受僱人數急升，她又稱，隨着政府推出快速支付系統、虛擬銀行、開放API等，釋放更多空間讓金融科技企業發展，刺激金融科技行業急速發展，她表示，根據公開資料，目前本港至少有7間獨角獸(即成立不足10年，估值達10億美元或以上的初創企業），「對於香港一個這麼細的城市來說，表現相當不錯」，她指出，本港以至全球的初創企業的A輪至C輪融資仍存在資金缺口，而政府推出的創科創投基金正好帶動更多資金進入市場。

記者：李哲毅

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