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【合作備忘】內地K11明年起可用WeChat Pay HK

文章日期：2018年12月12日 18:06

騰訊（0700）啟用「雙向跨境支付」服務後，港人在內地消費可以直接使用WeChat Pay HK，初期線下商戶不多，集團今日宣布與新世界（0017）簽署合作備忘錄，明年開始，新世界旗下位於大灣區以及其他內地城市的百貨、酒店及商場內部分指定商户，均接受WeChat Pay HK付款。

由明年起，新世界旗下的內地K11購物藝術館將率先應用該跨境支付服務，商場內的部分指定商戶將接受香港用戶透過WeChat Pay HK，以港幣支付以人民幣計價的商品或服務。

至2023年，WeChat Pay HK將陸續接通即將開幕的北京、深圳、寧波及天津K11購物藝術館，該跨境支付服務並會擴展至新世界旗下其他零售行業，包括一系列由新世界投資的酒店，以及覆蓋内地19個主要地點如北京、天津、上海、南京等的百貨零售連鎖網絡。

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