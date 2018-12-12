英國《金融時報》早前報道，美團（3690）旗下摩拜單車正面臨德國對數據保護的調查。摩拜歐洲業務增長主管Steve Milton接受內地《第一財經》訪問時表示，公司至今未接到相關的通知。

Milton稱，公司從2017年就開始展開對通用數據保護法規(GDPR)合規性的工作，現在仍然符合歐洲相關的行業準則。公司不會在未徵得用戶同意的情況下，把用戶數據分享給第三方，擁有強大的數據管理框架來保護用戶隱私。他又稱，公司願意和相關部門分享討論，並對此持開放合作的態度。

根據今年初歐盟實施的GDPR，有權對違反規例的公司進行罰款。早前英航數據外泄，以及國泰（0293）資料外泄，亦曾引發GDPR罰款的討論。

另外，有報道指，摩拜即將拆分歐洲業務，估值1億美元。Milton回應，不評論市場傳聞。

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