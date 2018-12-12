英國首相文翠珊面對黨內不信任投票，於唐寧街10號之外發布聲明，表示首相變更將會引發英國脫歐進展延後或終止。文翠珊又指，在現階段離職，將危及英國脫歐談判，為英國前景帶來風險及產生不確定性。她指，英國脫歐協議在英國的掌控之中，而且她在歐洲之行後取得了更多進展。她將「盡一切所能」爭取信任投票。

文翠珊指，現階段不論是誰成為新任首相，都必定會面對原定於3月29日的脫歐最後期限延後。她指，在1月21日法定最後期限之前，新領導人是不會到位的，因此，黨內領導人選舉可能有將脫歐談判控制權交給議會反對黨議員的風險。

她表示，新領導人將沒有時間重新協商脫歐協議，並在3月29日之前在議會通過協議，因此他們的首個動作必將是延期或撤回第50條通知，在民眾希望政府處理這個問題的時候推遲甚至停止退歐

其他報道：

【英國脫歐】文翠珊將發布聲明 保守黨夠票啟動不信任投票

【電子錢包】中銀香港跨境錢包增可綁定中銀戶口

【有片：投資王道】王弼：美會不斷延長休戰換中國不斷讓步