今年年中開放申請的公共年金，最初定下100億元的總額，臨開售前加碼至200億元，但最後申請額為49億元，反應較預期冷淡。香港年金公司今日披露，9410宗認購意向登記當中，有約3成（約2900個）表示不認購，亦有1成（約900個）是代理銀行仍未能聯絡到客戶。

香港年金公司執行董事兼總裁劉應彬表示，代理銀行會努力聯絡那1成的客戶，當局了解到部分長者可能長期不在港，或者沒有接聽電話的習慣。

至於另外有3成人登記後表示不認購，據他向代理銀行了解，主要有多項原因，包括近日股市下跌，令長者財務狀况有變，部分人聲稱不夠錢認購。另外亦有部分長者擔憂自己的健康狀况，或憂慮公共年金的身故保障不足。亦有部分長者認為，公共年金長期鎖住大量資金，擔心自己有不足夠的流動資金。

劉應彬指出，當局會繼續跟進這些未完成個案，相信今日推出的多個改善措施，有助這些客戶重新考慮購買。

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