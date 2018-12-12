中銀香港（2388）今年8月推出跨境支付工具BoC Pay，除綁定銀聯雙幣信用卡外，今日宣布新增可以綁定中銀香港戶口，用戶透過獨立電子帳戶，無需預先充值，在中港消費網點以二維碼掃碼付款。內地有650萬個商戶，可受理銀聯雲閃付系統。

此外，中銀香港亦推出BoC Bill綜合收款平台系統，同一終端機可為商戶提供信用卡、二維碼及轉數快識別碼收款方法，亦支持流動支持（Apple Pay、Google Pay、微信支付、支付寶），信用卡插卡、掃卡，以及網上支付平台等。系統可為商戶提供線上線下收款及交易管理服務，並具備收款退款對像等功能。

中銀香港副總裁龔楊恩慈表示，BoC Pay戶口可連結港元戶口，跨境消費人民幣兌換以銀聯匯率結算，日後BoC Pay會新增其他功能。BoC Bill亦陸續有商戶開始連結，可與信用卡商戶收單對比收費沒有特別增加，不同的收款形式會有不同的收費。

中銀香港機場分行開幕，提供一周七日服務，亦設健康評估室可為投保客戶提供健康評估服務。龔楊恩慈指分行沒有設定本地和跨境客戶的預估，但跨境客佔比應會較多，附設體檢設施希望可增加保險業務。

拆息繼續上升，龔楊恩慈指每逢銀行年結，拆息都會上升，現時亦未能預見香港是否會跟隨加息，取決於聯儲局加息步伐、香經濟情況，以及個別銀行資產負債及流動性水平。現時市場波幅更大，不確定性增加， 更難預計香港是否會加息。

記者：歐陽偉昉

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