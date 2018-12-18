加拿大法院批准華為太子女孟舟保釋申請，加上美國總統特朗普稱中美貿易談判進展順利，市場憧憬中美關係有望降溫，帶動港股收升逾400點，惟成交額連續兩日不足700億元。

港股今早裂口高開並已重上50天線(25953點)，甫開曾見26013點已是全日低位，升241點，上午於26100至26205點之間上落，午後大部分時間維持約400點升幅，尾市曾高見26238點，最多升467點，全日收報26186點，上升415點或1.61%，成交金額694億元；國指升172點或1.68%，報10417點。

恒安（1044）遭沽空機構狙擊，一度大瀉8.8%，低見55.15元，上午中途停牌，停牌前收報57.05元，跌5.7%，是跌幅最大的藍籌，並拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低7點。

「股王」騰訊（0700）重上10天線(314.9元)，收報316.8元，升1.8%。潤地（1109）升6.57%，收報30元，是升幅最大的藍籌。友邦（1299）升2.57%，收報63.95元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻58點。

市場憧憬傳將近期召開的中央經濟工作會議，或推樓市放鬆信貸措施，內房股炒上，中海外（0688）報27.1元，升5.24%；富力（2777）報12.1元，升5.22%；融創中國（1918）報26.35元，升3.33%。基建鐵股亦跟隨造好，中鐵建（1186）報10.54元，升5.4%；中鐵（0390）報7.29元，升4.59%；中交建（1800）報7.51元，升3.3%。

傳中國下調美國生產的汽車關稅至15%，汽車股普遍向下，北汽（1958）收報4.25元，跌2.75%；長汽（2333）收報4.48元，跌2.18%；華晨（1114）報6.28元，跌0.63%。汽車銷售及部件相關股則造好，耐世特（1316）收報11.88元，升3.85%；比亞迪（1211）報56元，升2.56%；敏實（0425）報26.5元，升1.53%。

德銀料澳門博彩業寒冬來臨，藍籌濠賭股受壓，金沙中國（1928）跌2.68%，收報34.5元；銀娛（0027）跌0.4%，收報50.4元。

鐵塔（0788）本周成為國指新貴，今日股價造好，曾高見1.39元，創上市新高，全日收報1.37元，升7.03%。

今日有4隻新股上市，匯量科技（1860）收報3.99元，較招股價4元低0.25%；五谷磨房（1837）收報1.42元，較招股價1.62元低12.35%；久泰邦達能源（2798）收報0.68元，與招股價平收；創業板上市的Metropolis Capital（8621）收報0.55元，較招股價0.39元高41.03%。

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