【英國脫歐】文翠珊將發布聲明 保守黨夠票啟動不信任投票
文章日期：2018年12月12日 16:08
外電報道，英國首相文翠珊將面對來自保守黨內的不信任投票。英國保守黨議員兼1922委員會主席Graham Brady表示，已達到了對文翠珊進行
受消息影響，英鎊一度轉跌，英鎊在該消息傳出後觸及日內低位1.2478美元。
上月14日文翠珊的脫歐協議草案出台後，引發保守黨內的脫歐派國會議員去信1922委員會，要求啟動對文翠珊的「不信任投票」。假如投票獲通過，意味文翠珊需要下台。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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