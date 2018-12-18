銀通宣布旗下API(開放應用介面)交換平台JETCO APIX將於明年1月13日正式投入運作，有13間銀行及多個電子服務供應商均盒參與，包括OpenRice開飯喇、香港價格網及MoneyHero.com.hk都，銀通表示，希望整合API以連接不同行業，在安全環境合作開發新服務，藉此提升客戶體驗。

銀通行政總裁蔡炳中表示，今次與IBM合作搭建平台，而JETCO APIX提供沙盒，透過自動化技術及標準化介面，用戶只需一個簡易註冊，便可在該沙盒測試及構思新服務，提升運作效率，加快產品及服務推出市場。惟蔡表示，要到1月中旬才可以公布參與銀行及其他電子服務供應商數目及名單。

據了解，香港價格網及MoneyHero.com可以將銀行API整合至自己的服務平台，依銀行亦可在JETCO APIX將OpenRice開飯喇電子禮券API 連結至銀行服務。

記者：李哲毅

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