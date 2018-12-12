海洋公園今天公布截至今年6月30日止2017至18財政年度業績報告，年內公園錄得虧損2.365億元，收入16.86億元，按年升4%。全年入場人次為580萬，來自每位遊客的收入則按年增長4%。

海洋公園指，由於在娛樂和遊人款待服務方面的投資增加、設施維修成本及其他營運成本上漲，加上公園持續履行財務承諾，以及折舊高，使公園出現淨虧損。對於公園的晚間零售、餐飲和娛樂項目以及不斷擴展的全年活動，市場反應熱烈，有助抵銷財政年度內惡劣天氣造成的負面影響。此外，公園加強在中國內地及多個重點亞洲市場的推廣，促使自由行旅客數量增加約11%，但由於旅行團客量在下半財政年度下調，抵銷了有關升幅，海外旅客整體數字則維持平穩。

海洋公園主席孔令成表示，過去一年，公園提升了消閒娛樂及夜間遊園體驗，加強推廣以吸引新客源，以及透過科學、科技、工程、藝術及數學（STEAM）元素令教育項目更充實。

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