花旗首席中國經濟學家劉利剛今日表示，展望2019年將是考驗中國底氣的一年。中美貿易戰走向、樓市調控及消費表現都對明年GDP帶來挑戰。劉利剛預計，今年中國GDP可維持在6.6%水平，而明年會放緩至6.2%，到2020年將進一步降至6%左右。

劉利剛解釋，之所以將明年預測定在6.2%，主要考慮到中美貿易戰這個最大不確定因素。首先，從花旗內部看法，要在90日內就知識產權、技術轉移、企業補貼等等眾多矛盾達到共識幾乎不可能，一旦談判沒成果，美國將2500億美元中國進口產品關稅從10%上調至25%，估算會減少中國GDP達1.04個百分點，470萬人的就業會受影響，明年出口增長料放緩至5.1%。

在國家主席習近平提出的「六穩」方針當中，穩就業居前列。劉利剛也直言，失業率會是中央明年比較擔心的環節，尤其民企情況較悲觀，而他分析，若GDP維持在6.1%水平，則可以提供1300萬個新增職位，能夠應付因貿易戰失業、以及大學畢業生等的就業需求，所以預期明年中國仍然會將GDP目標定在6.5%，起著推動作用，而實際則會是6.2%的可穩定就業水平。劉利剛亦指出，今年春節後會是失業情況是否惡化的一個重要時間點，但情況未必會惡劣，一來人民幣適當貶值、政府的外貿支援措施，以及國務院最近推出的保就業政策，都有助降低貿易戰影響及失業率惡化。

中央經濟工作會議召開在即，劉利剛認為，在確保經濟要有一定水平去穩就業之下，明年宏觀政策方面，財政政策會更加積極，赤字率可能從今年的2.6%重回到3%水平，降稅減負加碼，地方政府專項債發行規模亦會從今年的1.2萬億增至1.5萬億；貨幣政策維持中性，不會大幅放水，尤其中美利差已收窄，寬鬆空間有限，減息不可能是首選，不過降準還是有空間，料明年存準金率將下調三次，每次0.5個百分點，最快會明年1月先下調。不過，劉利剛認為銀行其實不缺錢，而是風險偏好低，故不想借予中小企，所以明年貨幣政策重點，不是要釋放多少流動性，而是如何有效地將流動性傳導至實體經濟，包括銀保監能否容忍銀行有更高的壞帳率，令銀行風險偏好上調至中性。

至於三駕馬車，投資方面，劉利剛相信明年基建投資會有10%增長，因今年地方推動基建的效果有些滯後；製造業投資在貿易戰陰霾下回落至5%；房地產投資方面，料樓市調控會有因地制宜的適當放鬆，加上今年賣地增速仍快，確保了明年開發投資增速不會低，故相信有6%增長，但如果調控放鬆時機太晚，將提高樓價下跌、投資下滑及相關人員失業風險。

最後，劉利剛指，消費是今年三駕馬車當中表現最差強人意，耐用品及汽車消費非常低迷。雖然政府以減稅去刺激消費．但如果市民覺得經濟差，可能會將錢儲起或還債，而不是用作消費，所以明年消費的一個關鍵，是看大家對中國經濟有沒足夠信心。