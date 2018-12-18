【企業動向】安邦掛牌轉讓農商行35%股權 涉168億人幣
文章日期：2018年12月12日 15:19
安邦保險今日起至2019年1月9日在北金所掛牌轉讓其持有的成都農商行35%股權，轉讓價168億元（人民幣．下同），且要求一次性付款。
根據掛牌信息顯示，受讓方需在產權交易合同簽訂之日起10個工作日內將產權交易價款的50%（含保證金）支付至北金所指定銀行賬戶；受讓方需在銀行業監督管理機構批准之日起10個工作日內將剩餘50%的產權交易價款支付至北金所指定銀行賬戶。假如掛牌期滿後未徵集到意向受讓方，則不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期無限延長。
資料顯示，截至9月底，成都農商行總資產為6361.36億元，營業收入為85.07億元，前9月實現淨利潤35.44億元。
其他報道：
【金融科技】金融壹賬通：冀更多銀行參與區塊鏈「貿易聯動」平台
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26