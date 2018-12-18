安邦保險今日起至2019年1月9日在北金所掛牌轉讓其持有的成都農商行35%股權，轉讓價168億元（人民幣．下同），且要求一次性付款。

根據掛牌信息顯示，受讓方需在產權交易合同簽訂之日起10個工作日內將產權交易價款的50%（含保證金）支付至北金所指定銀行賬戶；受讓方需在銀行業監督管理機構批准之日起10個工作日內將剩餘50%的產權交易價款支付至北金所指定銀行賬戶。假如掛牌期滿後未徵集到意向受讓方，則不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期無限延長。

資料顯示，截至9月底，成都農商行總資產為6361.36億元，營業收入為85.07億元，前9月實現淨利潤35.44億元。

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