政府表示，公共年金由即日起進入新階段，當局推出4大改善措施，包括全年持續銷售、百分百一筆過身故賠償、特別款項提取及放寛個人保費上限。

今年年中香港年金公司推出首批公共年金，共有逾5500個申請者已完成辦理投保手續，平均每張保單保費金額約50.6萬元。

香港年金公司今日指出，即日起開始採取全年持續銷售模式，65歲或以上香港永久性居民可到年金公司的銷售處申請辦理投保。

另外，當受保人不幸身故，指定受益人若要一筆過提取，以往要按保單當時的保單價值，以致投保人可能有財務損失。但新措施下，受益人可收取已繳保費（扣除已派發的年金），而不需額外折讓。

若保單持有人有特別的醫療需要，可申請特別款項提取，最高為30萬元，但只可使用一次。

政府同時把個人保費上限放寬，由100萬元提高至200萬元。以65歲人士投保200萬元為例，男性及女性保單持有人每月分別可分派11600元及10600元。

記者：廖毅然

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