【沽空狙擊】恒安遭沽空機構指造假數 藺常念：一早話有可疑！
文章日期：2018年12月12日 14:25
藍籌兼國企、福建紙業股恒安（1044）成為第二隻遭沽空機構狙擊的籃籌股，被沽空機構Bonitas Research指虛構利潤，股價急跌半成後停牌。老牌財經評論員、智易東方證券行政總裁早上在fb上載一張恒安股價圖，留言「我多年前已說過，世上沒有工業股可以有40%毛利率（ I have been saying for years that no manufacturer can achieve 40% gross margin）！」
藺常念指，今次已是歷來第二間恒指成份股遭到沽空機構狙擊，並在留言中指「會有更多藍籌股下跌（More blue chips will fall）」。他在去年瑞聲（2018）成為首隻被狙擊藍籌後曾撰文，引述渾水研究創辦人Carson Block說法，指被狙擊目標股份特性是「通常都是業績奇好，好到難以置信，那一定是假的。布樂克舉例，蘋果是歷史上，最成功的企業。蘋果的毛利率是48%，淨利率是20%。如果一間製造業公司的利潤率好過蘋果，一定不可信。」
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26