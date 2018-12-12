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【沽空狙擊】恒安遭沽空機構指造假數 藺常念：一早話有可疑！

文章日期：2018年12月12日 14:25

藍籌兼國企、福建紙業股恒安（1044）成為第二隻遭沽空機構狙擊的籃籌股，被沽空機構Bonitas Research指虛構利潤，股價急跌半成後停牌。老牌財經評論員智易東方證券行政總裁早上在fb上載一張恒安股價圖，留言「我多年前已說過，世上沒有工業股可以有40%毛利率（ I have been saying for years that no manufacturer can achieve 40% gross margin）！」

藺常念指，今次已是歷來第二間恒指成份股遭到沽空機構狙擊，並在留言中指「會有更多藍籌股下跌（More blue chips will fall）」。他在去年瑞聲（2018）成為首隻被狙擊藍籌後曾撰文，引述渾水研究創辦人Carson Block說法，指被狙擊目標股份特性是「通常都是業績奇好，好到難以置信，那一定是假的。布樂克舉例，蘋果是歷史上，最成功的企業。蘋果的毛利率是48%，淨利率是20%。如果一間製造業公司的利潤率好過蘋果，一定不可信。」

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