藍籌兼國企、福建紙業股恒安(1044)成為第二隻遭沽空機構狙擊的籃籌股,被沽空機構Bonitas Research指虛構利潤,股價急跌半成後停牌。老牌財經評論員、智易東方證券行政總裁早上在fb上載一張恒安股價圖,留言「我多年前已說過,世上沒有工業股可以有40%毛利率( I have been saying for years that no manufacturer can achieve 40% gross margin)!」

藺常念指,今次已是歷來第二間恒指成份股遭到沽空機構狙擊,並在留言中指「會有更多藍籌股下跌(More blue chips will fall)」。他在去年瑞聲(2018)成為首隻被狙擊藍籌後曾撰文,引述渾水研究創辦人Carson Block說法,指被狙擊目標股份特性是「通常都是業績奇好,好到難以置信,那一定是假的。布樂克舉例,蘋果是歷史上,最成功的企業。蘋果的毛利率是48%,淨利率是20%。如果一間製造業公司的利潤率好過蘋果,一定不可信。」