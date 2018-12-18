【行業預測】IDC今年全球智能電話出貨量料跌3% 明年重拾增長
文章日期：2018年12月12日 13:40
IDC發表報告指，2018年全球智能電話出貨量預計將跌3%，而2019至2022年期間將回復至單位數增長。雖然中美貿易戰將行業推至邊緣，但IDC仍相信智能電話於新興市場的發展，配合5G、新產品等因素，智能電話市場是可以重拾增長。
IDC估計今年出貨量跌3%至14.2億部，2019年則會按年升2.6%，預計到2022年將會增至15.7億部。從地域方面分析，認為中國市場在2018年跌8.8%後，將會出現復蘇的跡象，2019年將會持平，2022年將會重返增長。而美國市場亦會由2018年的下跌，轉為2019年的增長2.1%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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