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【股份停牌】恒安短暫停牌 待發布內幕消息公告

文章日期：2018年12月12日 13:32

1:30PM

恒安國際（1044）公布，股份於上午10:47起短暫停牌，以待公司就研究報告所載資料發布內幕消息公告。

此前，沽空機構Bonitas Research發表報告指，恒安國際財務報表造假，並認為該股票價值接近零。

11:00AM

恒安國際（1044）公布，股份於上午10:47起短暫停止買賣，公司有關的所有結構性產品亦已同時短暫停止買賣。該股停牌前最低見55.15元，大瀉8.8%，停牌前報57.05元，跌5.7%。

此前沽空機構Bonitas Research發表報告指，恒安國際（1044）財務報表造假，自2005年以來虛構純利達110億元人民幣，認為股票最終會一文不值。

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1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
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1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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