【股份停牌】恒安短暫停牌 待發布內幕消息公告
文章日期：2018年12月12日 13:32
1:30PM
恒安國際（1044）公布，股份於上午10:47起短暫停牌，以待公司就研究報告所載資料發布內幕消息公告。
此前，沽空機構Bonitas Research發表報告指，恒安國際財務報表造假，並認為該股票價值接近零。
11:00AM
恒安國際（1044）公布，股份於上午10:47起短暫停止買賣，公司有關的所有結構性產品亦已同時短暫停止買賣。該股停牌前最低見55.15元，大瀉8.8%，停牌前報57.05元，跌5.7%。
此前沽空機構Bonitas Research發表報告指，恒安國際（1044）財務報表造假，自2005年以來虛構純利達110億元人民幣，認為股票最終會一文不值。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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