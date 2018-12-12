【有片：選股王】北控水務拓市場緩資金憂慮 初見支持可留意
文章日期：2018年12月12日 13:01
港股造好，恒指高開282點反覆向上，最多升440點、高見26212點，半日收報26169點，升397點或1.54%；國指表現相若，升1.57%。不過大市成交持續低迷，半日只有384億元。
中港地產股受捧，潤置（1109）升6%，為表現最佳藍籌；中海外（0688）碧桂園（2007）升3%、4%；信置（0083）、長實（1113）、新世界（0017）升逾2%。此外，基建中鐵（0390）、中鐵建（1186）、燃氣及個別食品股向好。
北控水務（0371）月初升至近半年新高4.7元回落，日前已跌至11月低位約4.2元，並初見支持，可以留意。公司上半年已積極調整項目投資方向，以輕資產模式拓展市場，通過管理和運維，獲取穩定的現金流，緩和市場對其現金流憂慮。走勢上，北控水務月初回落速度較急勁，回升料於4.5元已有一定阻力，短線有機會呈波動上落，可以4.2元為止蝕。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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