中國平安（2318）集團旗下的金融壹賬通指，為金管局及12間銀行提供技術而開發的區塊鏈貿易融資平台「貿易聯動」，目前覆蓋規模已達逾200間銀行、逾20萬間企業等。

金融壹賬通執行副總裁、首席技術官兼首席運營官黃宇翔在出席「香港區塊鏈2018」時表示，中國平安的發展已遠超保險業務，由銀行、投資範疇邁向更科技導向行業，未來將繼續專注圍繞五大生態圈，包括金融、汽車、健康醫療、房屋及智慧城市。今年9月上線的「貿易聯動」平台，在壹賬通提供技術支援下，網絡節點已超過4萬，覆蓋逾200間銀行、逾20萬間企業及逾500間其他機構。

壹賬通的科技中心區塊鏈產品總監陸一帆指，公司雖然不能夠代表金管局表達意見，但相信各方都有野心及企圖突破12間銀行的參與規模，「達到20、50間，盡可能愈多愈好」。壹賬通未來在香港的發展不限金融行業，保險、醫療及智慧城市等均在探討當中，但他個人更看好金融的數字化發展。

陸又提到，雖然區塊鏈尚處初期發展階段，但認為市場該是時候實現一定「承諾」，實踐以數據為基礎等應用，並預期在未來2至3年內年市場可見具商業化規模的區塊鏈應用。

記者：劉旭霞

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