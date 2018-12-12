【金融科技】金融壹賬通：冀更多銀行參與區塊鏈「貿易聯動」平台
文章日期：2018年12月12日 12:37
中國平安（2318）集團旗下的金融壹賬通指，為金管局及12間銀行提供技術而開發的區塊鏈貿易融資平台「貿易聯動」，目前覆蓋規模已達逾200間銀行、逾20萬間企業等。
金融壹賬通執行副總裁、首席技術官兼首席運營官黃宇翔在出席「香港區塊鏈2018」時表示，中國平安的發展已遠超保險業務，由銀行、投資範疇邁向更科技導向行業，未來將繼續專注圍繞五大生態圈，包括金融、汽車、健康醫療、房屋及智慧城市。今年9月上線的「貿易聯動」平台，在壹賬通提供技術支援下，網絡節點已超過4萬，覆蓋逾200間銀行、逾20萬間企業及逾500間其他機構。
壹賬通的科技中心區塊鏈產品總監陸一帆指，公司雖然不能夠代表金管局表達意見，但相信各方都有野心及企圖突破12間銀行的參與規模，「達到20、50間，盡可能愈多愈好」。壹賬通未來在香港的發展不限金融行業，保險、醫療及智慧城市等均在探討當中，但他個人更看好金融的數字化發展。
陸又提到，雖然區塊鏈尚處初期發展階段，但認為市場該是時候實現一定「承諾」，實踐以數據為基礎等應用，並預期在未來2至3年內年市場可見具商業化規模的區塊鏈應用。
記者：劉旭霞
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26