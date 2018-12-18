華為太子女孟晚舟獲加拿大法院批准保釋申請，加上美國總統特朗普稱中美貿易談判進展順利，港股今早回勇，曾升逾400點。

港股開市已升穿50天線(25952點)，重上26000點水平，高開282點，報26054點，約9點40左右突然飊升，於26100至26200點區間上落，一度高見26212點，最多升440點，半日報26169點，升397點或1.54%，成交金額384億元；國指升160點或1.57%，報10405點。

「股王」騰訊（0700）重上10天線(314.82元)，半日升1.41%，收報315.6元。藍籌內地和國際金融造好。國際金融方面，友邦（1299）升2.41%，收報63.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻55點；匯控（0005）升1.26%，報64.15元，為恒指貢獻32點。內銀股工行（1398）升2.04%，收報5.51元；建行（0939）升2.03%，收報6.52元，內險股中人壽（2628）升2.49%，收報16.48元

傳中央經濟工作會議將於本周五召開，市場憧憬會放鬆信貸對樓市有利，內房股炒上，潤地（1109）升5.86%，收報29.8元，是升幅最大的藍籌；富力（2777）收5.22%，報12.1元；中海外（0688）報26.75元，升3.88%。

恒安（1044）受沽空機構Bonitas Research狙擊，指公司財報造假，恒安股價一度大瀉8.8%，低見55.15元，並中途停牌，停牌前報57.05元，跌5.7%，是跌幅最大的藍籌。

德銀料澳門博彩業寒冬來臨，濠賭股個別發展，被點名削評級的金沙中國（1928）和永利澳門（1128）均受壓，金沙中國跌2.4%，收報34.6元；永利澳門報18.12元，跌1.09%，銀娛（0027）收報50.6元，無升跌。

華為概念股靠穩，舜宇（2382）升1.42%，收報74.85元；中軟國際（0354）升0.76%，收報3.97元。

鐵塔（0788）本周成為國指新貴，今早股價造好，創上市新高，半日收報1.34元，升4.69%。青島啤酒（0168）受追捧，半日收升5.23%，報32.2元。

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